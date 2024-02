Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie otwarte. Tak wygląda zmodernizowany budynek dworca ZDJĘCIA, FILM

Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie otwarte

Jego początki sięgają lat 60. dwudziestego wieku, ale po tamtym starym, zniszczonym budynku, gdzie mieściła się poczekalnia PKS, nie ma już śladu. Zmodernizowany budynek zyskał nowe oblicze i dostał drugie życie - w poniedziałek (12 lutego) odbyło się oficjalne otwarcie siedziby Powiatowego Centrum Przesiadkowego. Nową siedzibę dworca otwarto rok po modernizacji przystanków i wiat autobusowych.

- Wszyscy, którzy pamiętają to miejsce z lat minionego wieku, dzisiaj mówią, że jest to miejsce nie do poznania - mówił podczas otwarcia Piotr Wojtysiak, starosta powiatu piotrkowskiego. - Kiedy w 1962 roku ten obiekt był oddawany do użytku nie było mnie jeszcze na świecie, ale w latach 90. byłem tutaj każdego dnia jako uczeń dojeżdżający do szkoły średniej w Piotrkowie. Tak jak 4,5 tysiąca uczniów, którzy codziennie dojeżdżają do Piotrkowa, aby się tutaj uczyć. Dlatego z myślą o wszystkich mieszkańcach powiatu piotrkowskiego - uczniach i tych, którzy przyjeżdżają do pracy, oddajemy do użytku część dworcową - dodał starosta.