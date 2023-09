Powiat tomaszowski. Smaki Regionu Łódzkiego. Oryginalne kluski, czyli kłosy zboża na szparagowej łodydze z bluszczykiem kurdybankiem

Kluski na szparagowej łodydze przyrządzone przez panie z Nowego Jasienia zachwycą każdego swoją oryginalnością. Jak je przygotować? Przepis podaje nam Barbara Ostałowska z Koła Gospodyń Wiejskich Jasienianki.

– Kluski ziemniaczane to potrawa, która często gościła na stołach wiejskich w naszym regionie. Można było wykorzystać ziemniaki z poprzedniego obiadu, a więc nic się nie marnowało – mówi pani Barbara Ostałowska. – Ziemniaki były łatwo dostępne, gdyż uprawiane były w każdym gospodarstwie. Kluski ziemniaczane były też tanie w wykonaniu, co też nie było bez znaczenia. Niegdyś jedną z najpopularniejszych przypraw stosowanych w kuchni naszego regionu był bluszczyk kurdybanek, dlatego też wracamy do tego zapomnianego zioła i przyprawiamy nim naszą potrawę. Było to łatwo dostępne zioło, gdyż zawsze rosło tuż przy gospodarstwach wiejskich. Wzmacniał smak wielu potraw, idealnie komponował się z potrawami z ziemniaków – dodaje. – Nasza odsłona tych klusek to nowoczesna ich wersja, mają kształt kłosków zboża, a szparagi zapiekane z plastrem boczku tworzą ich łodygi. Forma podania dania nawiązuje do uprawianych na naszych polach zbóż oraz do tematyki dożynkowej.