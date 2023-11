Oto najpopularniejsi nauczyciele w Tomaszowie i powiecie. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA

Oto najpopularniejsi nauczyciele w Tomaszowie i powiecie

Jak co roku nie zabraknie jednak dobrze znanych elementów naszej akcji. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej wojewódzkiej gali, która odbędzie się w styczniu 2024 roku. Natomiast wiosną przyszłego roku przyjdzie czas na wielkie podsumowanie całego plebiscytu. Na ogólnopolską galę zostaną zaproszeni laureaci w każdej kategorii z każdego województwa. Odbędzie się ona w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Celem plebiscytu jest nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz także mają umiejętność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Szukamy nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością, takich, którzy są dobrymi wychowawcami.

W przypadku nauczycieli przedszkola do wymienionych cech z pewnością trzeba dodać pełne ciepła i cierpliwości podejście do maluchów na początku ich oświatowej ścieżki oraz dobry kontakt z rodzicami dzieci.

Nagrodzimy także nauczycieli akademickich. Z pewnością warta docenienia jest ich umiejętność pełnego pasji i zaangażowania przekazywania wiedzy, wysoka kultura osobista i przyjazne, partnerskie podejście do studentów.

W osobnej kategorii, głosami naszych Czytelników, zostaną przyznane nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych - szkół i przedszkoli. W tej wojewódzkiej kategorii też mamy przedstawicieli powiatu tomaszowskiego...