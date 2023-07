Nowa grupa rekonstrukcyjna z Poświętnego i Inowłodza jak 82. i 101. dywizja US Army z II wojny - ZDJĘCIA, WIDEO

- Przyczynkiem do powstania grupy był pierwszy samochód, który zakupiliśmy 6 lat temu w stanie złomu. W tym momencie posiadamy kilka tych pojazdów - mówi Robert Kacprzak, członek grupy rekonstrukcyjnej. - Generalnie grupa pochodzi z Poświętnego - tam się wszystko zaczęło i to jest nasze gniazdo. Zainspirowało nas też Stowarzyszenie Hubalczycy. A że pierwszy dodge się trafił, to w tym kierunku poszliśmy. Nie w Polskę, ale w Amerykę i tak to się zaczęło.