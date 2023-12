Mosty na Wolbórce i Czarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Archiwalne ZDJĘCIA

Zapraszamy również do obejrzenia drugiej galerii mostów na Pilicy. Zobaczymy w niej m.in. kolejowy most żelazny, mosty na Brzustówce i na Nowym Porcie, a nawet most Świderka. Nasze zdjęcia pokazują, jak przeprawy zmieniały się od początku XX wieku. Na ich tle często fotografowali się tomaszowianie, wypoczywając na brzegach Pilicy, czy zażywając kąpieli.