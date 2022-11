Młodzież ze szkoły w Nowym Jorku gości w Tomaszowie Maz. [ZDJĘCIA]

Młodzież z liceum szkoły przy Konsulacie RP w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych wraz z dyrektorką szkoły oraz nauczycielką języka polskiego goszczą w powiecie tomaszowskim. To dzieci Polaków mieszkających w Nowym Jorku, którzy oprócz amerykańskiej szkoły, w weekendy uczęszczają również do szkoły przy konsulacie, gdzie uczą się języka polskiego oraz historii i geografii Polski. Dla większości z nich to pierwsza wizyta w Polsce.

W czwartek od rana młodzież gościła w murach I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie, gdzie brała wraz z uczniami liceum udział w lekcjach z różnych przedmiotów, a także w szkolnych obchodach Święta Niepodległości, które w tym roku polegało na wspólnym śpiewaniu pieści patriotycznych.

W czwartek po południu młodzież spotkała się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie z zarządem powiatu tomaszowskiego, otrzymała w prezencie gadżety promujące Ziemię Tomaszowską. Wieczorem będzie ich można spotkać na ślizgawce w Arenie Lodowej, a w kolejnych dniach przed nimi zwiedzanie innych polskich miast.