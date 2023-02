Młoda tomaszowianka przeszła innowacyjną operację kręgosłupa. "Urosła" aż o 16 cm [ZDJĘCIA]

Zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przeprowadził dwie operacje skoliozy u 14-letniej pacjentki. Nastolatka cierpiała na zaawansowaną skoliozę idiopatyczną, bardzo szybko progresującą, która leczona była dotychczas metodami zachowawczymi.

Wartość skrzywienia piersiowego osiągnęła rekordowe wartości ok. 160 stopni. Doszło już do zagrażającego ucisku na płuca, serce i inne narządy wewnętrzne. Prostowanie tak znacznego skrzywienia musiało zostać przeprowadzone etapami, by zminimalizować wysokie ryzyko potencjalnych powikłań.