Mistrzowie parkowania w Tomaszowie Mazowieckim. Tych kierowców lepiej nie naśladować! [FOTO]

Znaleźć miejsce parkingowe w Tomaszowie to nie lada sztuka, a dobrze zaparkować to jeszcze większe wyzwanie. Pokazują to zdjęcia, które zgromadziliśmy. Pochodzą z naszych archiwów i od naszych internautów, a także z profilu "Nocna jazda Tomaszów Maz." oraz ze zbiorów Straży Miejskiej w Tomaszowie. Poznajcie Mistrzów Parkowania w Tomaszowie i jednocześnie twórzcie ich galerię razem z nami. Zdjęcia można wysyłać na adres [email protected] lub na nasz profil na Facebooku.