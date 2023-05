Matura 2023 w Tomaszowie Mazowieckim Po polskim uczniowie byli zadowoleni ZDJĘCIA, FILM

Matura 2023 w Tomaszowie Mazowieckim. Najpierw był polski

W czwartek (4 maja) w tomaszowskich liceach i technikach rozpoczęły się matura 2023. Pierwszym egzaminem był język polski podstawowy, który licealiści zdawali już w nowej formule. Musieli rozwiązać test oraz napisać rozprawkę mając do wyboru dwa tematy: "Człowiek – istota pełna sprzeczności" oraz "Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?". Mieli na to 240 minut.

Egzamin trwał od godz. 9 do godz. 13. Okazało się, że maturzyści wychodzili z sal egzaminacyjnych uśmiechnięci. Przed I LO w Tomaszowie Mazowieckim można było spotkać wielu maturzystów. Byli radośni i zadowoleni.