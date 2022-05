Lechia Tomaszów Mazowiecki ma nowego trenera. Kto zastąpi Bartłomieja Rebzdę?

Mateusz Mielnik nowym trenerem Lechii Tomaszów Mazowiecki

Mateusz Mielnik pożegnał się z Legią Warszawa i przez najbliższe sezony będzie trenerem Lechii Tomaszów Mazowiecki. Nowy trener obejmie opiekę nad drużyną prawdopodobnie na najbliższe dwa sezony - właśnie na tyle została podpisana umowa z opcją przedłużenia na kolejne lata. Mateusz Mielnik zastąpił na tym stanowisku Bartłomieja Rebzdę, który pożegnał się z tomaszowskim klubem.

Nowy trener w sezonie 2018/2019 awansował ze Ślepskiem Malow Suwałki do Plus Ligi, a w najwyższej klasie rozgrywkowej był asystentem trenera Andrzeja Kowala. Dwa lata temu objął stery Legii Warszawa. To właśnie ze stołecznym klubem awansował do Tauron 1.Ligi i w debiutanckim sezonie uzyskał promocję do fazy play-off. Ostatecznie warszawianie zakończyli sezon na siódmym miejscu.