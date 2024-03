II Powiatowy Turniej Szachowy w Tomaszowie Maz. Piotr Fangrat zdobył puchar starosty tomaszowskiego. WYNIKI, ZDJĘCIA

W sobotnie przedpołudnie do szachownic zasiadło 88 osób. Rozgrywki odbywały się w kategoriach junior młodszy, junior starszy oraz OPEN.

Już po raz drugi to wyjątkowe wydarzenie odbyło się właśnie w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. W rywalizacji wzięli udział zarówno starsi, jak i bardzo młodzi zawodnicy. Najstarszy miał 92 lata, a najmłodszy 7.

- Gra w szachy to dyscyplina sportowa oparta na rywalizacji, ale to przede wszystkim wspólnie spędzony czas i wielka przygoda. Jest bardzo wiele korzyści płynących z gry w szachy, jak umiejętność postrzegania świata, racjonalne myślenie, podejmowanie decyzji, planowanie. Organizując ten turniej, chcemy propagować tę dyscyplinę i zachęcać wszystkich do jej uprawiania – mówi Dorota Ignasiak, dyrektor PCAS.