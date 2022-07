Kurtyna wodna działa na placu Kościuszki. Mieszkańcy chętnie korzystają z ochłody [ZDJĘCIA]

Temperatury przekroczyły 30 stopni Celsjusza, Urząd Miasta wspólnie z Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie, podjął więc decyzję o rozstawianiu kurtyny wodnej na placu Kościuszki.

Z jej uruchomienia najbardziej ucieszyły się dzieci, ale do schłodzenia się nie brakowało i dorosłych. Synoptycy przewidują, że w piątek i sobotę temperatury będą się wachać od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17°C do 20°C.