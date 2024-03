Kto startuje do Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim? Kandydaci na radnych - listy PKW w wyborach samorządowych 2024

Kandydatów do rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim wystawiło pięć komitetów wyborczych:

Kto na listach do Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim

Na listach znaleźć można wiele znanych w mieście nazwisk. Z komitetu Marcina Witko, który wprawdzie jest członkiem PiS, ale po raz kolejny stworzył własną "Drużynę Witko Marcina", startują m. in. urzędnicy wszystkich szczebli - od kierowcy (do Rady Powiatu), przez dyrektorów i prezesów spółek, po wiceprezydentów i samego prezydenta miasta. Są też przedstawiciele różnych środowisk, w tym ze stowarzyszenia Nocna Jazda w Tomaszowie Mazowieckim, które prowadzi popularny profil na Facebooku.

Na listach komitetu Wszyscy Razem, który wystawia na prezydenta adwokata Adriana Legęnckiego , są m. in. nauczyciele, dyrektorzy i byli wojskowi.

Radną miejską ponownie chce być Zofia Szymańska , była wiceprezydent w gabinecie Marcina Witko, a obecnie dyrektor Departamentu Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Także na listach KWW Marcina Witko, ale do Rady Powiatu Tomaszowskiego (opublikujemy je osobno), znajdziecie inne doskonale znane nazwisko - byłego posła, byłego prezydenta Tomaszowa i byłego starosty tomaszowskiego, a dziś dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Mirosława Kuklińskiego .

PiS w Tomaszowie pozostaje w cieniu... I na listach KWW Marcina Witko

Komitet PiS do dziś nie zarejestrował też własnego kandydata na prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego - termin rejestracji mija w czwartek, 14 marca 2024, o godz. 16:00. Z zapytaniem i prośbą o informację, czy w wyborach na prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego Prawo i Sprawiedliwość udzieli poparcia Marcinowi Witko, czy też zarejestruje własnego kandydata, zwróciliśmy się zarówno do przewodniczącego PiS w Okręgu Piotrkowskim, posła Roberta Telusa, jak i do szefa tej partii w powiecie piotrkowskim, starosty Mariusza Węgrzynowskiego. Żaden z nich nie raczył odpowiedzieć na tak proste, a zarazem istotne dla wyborców pytanie...