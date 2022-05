Jest drugi przetarg na dzierżawę ogródków gastronomicznych na Przystani w Tomaszowie

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2025 są trzy miejsca do prowadzenia działalności gastronomicznej o powierzchni 96 lub 111 mkw. Są one położone zarówno przy głównym wejściu na Przystań, jak i plaży nad Pilicą, która w tym roku ma działać przez cały sezon.

Cena wywoławcza metra kwadratowego powierzchni to 95 zł z VAT rocznie co oznacza, że roczny koszt dzierżawy stanowiska to co najmniej 9100 zł, przy czym czynsz będzie płatny do 25 dnia w miesiącach od kwietnia do września każdego roku. Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2022 roku o godz. 10 w sali nr 22 Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. Zainteresowani przedsiębiorcy muszą wpłacić wadium 5 tys. zł.

Jak zastrzegają urzędnicy, prowadzona przez dzierżawcę działalność gastronomiczna nie może mieć uciążliwego

charakteru (hałas, zapach itd.) dla mieszkańców korzystających z obiektów rekreacyjnych, a na terenie dzierżawy obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu.