Boisko na Niebrowie w Tomaszowie już gotowe. Kiedy zostanie otwarte dla mieszkańców?

Przypomnijmy, że boisko jest realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego, a koszt jego budowy wyniósł 2 mln zł.

Powstało boisko wielofunkcyjne wyposażone w bieżnię, skocznię do skoku w dal, boisko do piłki nożnej, boisko do gry w badmintona, rzutnię do pchnięcia kulą oraz boisko do siatkówki plażowej. Zbudowano również drogę dojazdowa z wytyczonymi miejscami parkingowymi oraz chodnik wewnętrzny i schody terenowe. Zamontowane zostały elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Obiekt wyposażony jest w instalację odwadniającą bieżnię, kanalizację deszczową, instalację oświetleniową i monitoring. Realizacja zadania obejmuje także zakup i montaż kompleksowego wyposażenia sportowego.