Antoni Macierewicz w Tomaszowie Mazowieckim. Spotkanie przedwyborcze z cyklu "Przyszłość to Polska". Zobaczcie zdjęcia

Antoni Macierewicz w Tomaszowie Mazowieckim. Spotkanie przedwyborcze z cyklu "Przyszłość to Polska

Antoni Macierewicz mówił też o ogromnej roli, jaką w regionie odgrywa rolnictwo, zwłaszcza jeśli chodzi o hodowlę prosiąt w powiecie piotrkowskim, bo to - podkreślił - jedna piąta produkcji całej Polski. Mówił też o programach społecznych, kierowanych do rodzin i seniorów, inwestycjach w rozbudowę szkół, dróg i szpitali oraz o trudnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną na Ukrainie.

Spotkanie przedwyborcze z cyklu "Przyszłość to Polska"

Spotkania działaczy Prawa i Sprawiedliwości, takie jak to z Antonim Macierewiczem w Tomaszowie Mazowieckim, organizowane są w całym regionie w cyklu "Przyszłość to Polska" . Są okazją nie tylko do podsumowania rządowych programów, ale również do przygotowania nowych propozycji wyborczych. Ostateczny kształt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości ma być zaprezentowany prawdopodobnie na początku wakacji.