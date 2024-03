Wybory samorządowe 2024. Lokale wyborcze w Tomaszowie Mazowieckim. Gdzie głosować?

Miejskie Centrum Kultury

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Jak zmienić miejsce głosowania?

W wyborach samorządowych mamy ograniczone możliwości zmian miejsca głosowania, ponieważ ideą tych wyborów jest oddanie głosu w miejscu swojego stałego zamieszkania. Dlatego nie możemy pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu i głosowania w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce.

Aby oddać swój głos, należy być wpisanym do rejestru wyborców w danej gminie. Jeśli jesteśmy w niej na stałe zameldowani, to wpis pojawia się automatycznie. Jeśli jednak mieszkamy w gminie na stałe, ale nie posiadamy formalnego zameldowania, to musimy złożyć wniosek do urzędu gminy odpowiedniego dla adresu stałego zamieszkania.