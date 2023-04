Śniadanie wielkanocne w Tomaszowie. Samotnych i potrzebujących ugościła rodzina Dębców, prowadząca Deko Smaku. ZDJĘCIA, VIDEO

Bezpłatny posiłek dla około 300 osób zorganizowano w parku Tuwimów przy ul. Wschodniej. Podczas śniadania wielkanocnego można skosztować tradycyjnych, świątecznych potraw kuchni polskiej.

- Bardzo smaczne potrawy, czuję się tu jak w restauracji - mówi Marianna Janiak, samotna mieszkanka Tomaszowa, która uczestniczyła w posiłku wielkanocnym w parku Tuwimów. - Renta jest mała, to człowiek tu przychodzi. Ludzie dobrzy dadzą jeść, więc idzie się za tym jedzeniem. W domu to się je byle co, aby tańsze było - tłumaczy.