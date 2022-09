Sławomir Żegota uniewinniony po 5 latach od wypadku ucznia

Do pechowego wypadku doszło 6 grudnia 2017 roku podczas lekcji w-f w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 14. Uczeń czwartej klasy stracił równowagę i uderzył głową w ścianę, jak się później okazało doznał złamania podstawy czaszki. Początkowo wypadek uznano jako lekki, a uczeń sam poszedł do pielęgniarki i potem do karetki pogotowia. Nic nie wskazywało na to, że stało się coś poważnego, to się jednak zmieniło, wypadek został uznany jako ciężki, a ówczesnemu dyrektorowi szkoły Sławomirowi Żegocie zarzucono m.in. brak zabezpieczenia miejsca wypadku, wadliwą procedurę powołania i pracę zespołu powypadkowego, kwalifikację wypadku, jako lekki oraz brak nadzoru pedagogicznego nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa i metodyczną stroną zajęć prowadzonych przez podlegających dyrektorowi nauczycieli wychowania fizycznego.

Piotrkowska delegatura Łódzkiego Kuratorium Oświaty 8 lutego 2018 roku wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Komisja dyscyplinarna wydała pierwsze orzeczenie 11 września 2018 roku. Uznała go winnym zarzucanych mu przewinień dyscyplinarnych. Dyrektor Żegota wniósł odwołanie, a kilka miesięcy później, w połowie 2019 roku Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji Narodowej postanowiła uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Po dwóch latach zapadł o kolejne rozstrzygnięcie, ponownie uznające dyrektora za winnego.