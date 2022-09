Placówka dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży powstanie w Tomaszowie. Ruszył konkurs na jej nazwę

Poszukiwana nazwa dla nowej placówki!

Urząd Miasta ogłosił właśnie konkurs na nazwę Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Konkurs jest otwarty i skierowany do mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Cel konkursu to wybór oryginalnej nazwy placówki. Proponowana nazwa powinna być poparta krótkim opisem - uzasadnieniem pomysłu, a ona sama nawiązywać do charakteru miejsca, być zwięzła i krótka, a tym samym łatwa do zapamiętania, powinna też być oryginalna i cechować się pomysłowością.