Premier Mateusz Morawiecki na blokowisku w Tomaszowie Mazowieckim. Przedstawił program "Przyjazne osiedla" - ZDJĘCIA, VIDEO

Mateusz Morawiecki pojawił się w Tomaszowie Mazowieckim przed siedzibą Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów przy ul. Niebrowskiej. Dominują tam betonowe bloki z wielkiej płyty. Według informacji, jaką premierowi przekazał prezydent miasta Marcin Witko, w Tomaszowie na takich osiedlach mieszka 60 procent mieszkańców, zaś w całej Polsce - według statystyków, na których powołał się premier, w blokach z wielkiej płyty mieszka co najmniej 8 mln osób.

- Jedna z mieszkanek powiedziała mi, że tak wygląda mieszkanie w Polsce B. Nie, to nie może być Polska A, Polska B i C. W naszym programie chcemy zapewnić godny standard życia dla osób w całej Polsce - rozpoczął konferencję w Tomaszowie Mateusz Morawiecki i zapowiedział, że jeśli PiS wygra wybory 15 października, przystąpi do realizacji programu "Przyjazne osiedla".