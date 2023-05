Pobicie 9-miesięcznego dziecka w Tomaszowie. Posiniaczone niemowlę trafiło do Centrum Zdrowia Matki Polki Marek Obszarny

Do pobicia 9-miesięcznego dziecka doszło w Tomaszowie Mazowieckim. Ze śladami posiniaczenia na ciele trafiło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie. Dziecko ma trafić do pogotowia rodzinnego.