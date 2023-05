Pobicie 9-miesięcznego dziecka w Tomaszowie: Rodzice zatrzymani przez policję. Oboje usłyszeli zarzuty

Pobicie 9-miesięcznego dziecka w Tomaszowie: Rodzice zatrzymani. Usłyszeli zarzuty

Do pobicia 9-miesięcznego dziecka doszło w Tomaszowie Mazowieckim. Ze śladami posiniaczenia na ciele trafiło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Prokuratura wszczęła postępowanie w tej…

Lekarz w trakcie badania dzieci nie zauważył na ciele dziewczynki żadnych obrażeń. Widoczne one były jednak na ciele chłopca, dlatego podjął decyzje o przewiezieniu niemowlęcia do szpitala na dalsze badania.

Po uzyskaniu dokumentacji medycznej i opinii biegłego, 15 maja 2023 roku zarzuty znęcania się i nieudzielenia pomocy narażając na utratę zdrowia i życia chłopca usłyszał 38-letni ojciec dziecka za co grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. 35-letnia matka chłopczyka na której ciąży obowiązek opieki nad niemowlęciem, odpowie za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara nawet do 5 lat więzienia.