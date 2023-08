Pani od ziół, czyli Monika Woźniak, pasjonatka zielarstwa - VIDEO

Pani Monika przekonuje, że dzięki bogactwu różnorodnych ziół możemy z nich uzyskać wiele korzyści dla naszego zdrowia. Pytania o zioła, których właściwości zdrowotne szczególnie by wyróżniła, bez wahania wymienia nagietek lekarski.

- To bardzo ważna roślina dla mnie, bo jest silnie przeciwzapalna i co by się nie działo w organizmie, zawsze sięgam po nagietek - mówi nam Pani od ziół.