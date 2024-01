Orszaki Trzech Króli w Tomaszowie przeszły ulicami 6 stycznia 2024. Tomaszowianie tłumnie przyszli pokłonić się Dzieciątku. ZDJĘCIA, FILM

W Pasterzy wcielili się Łukasz Durma i Daniel Buczyński, w Aniołów Anna Wiśniewska, Marta Gogól, Barbara Bernaciak i Piotr Czapnik, zaś w Heroda - Andrzej Fąk.

Z aplauzem tłumnie przybyłych tomaszowian spotkały się także role Trzech Króli, których zagrali Mamuye Silassie, Antoni Świercz i Oliwier Kuźba. Zainteresowanie wzbudzał zwłaszcza pochodzący z Etiopii Mamuye jako Baltazar, który w tomaszowskim orszaku uczestniczył już po raz 11. W Polsce poznał przed laty swoją przyszłą żonę i żyje z nią tu już od 1992 roku. Czym dla niego jest udział w takiej uroczystości?

- To świadectwo - odpowiada bez chwili wahania Mamuye Silassie. - Świadectwo, że chrześcijanie powinni się w takim dniu, jakim jest Objawienie Pańskie, zebrać po to, żeby oddać pokłon Jezusowi. Przecież On jest dawcą życia, On przyszedł na świat po to, żebyśmy my mogli razem z nim mieszkać w Niebie. Taka jest nasza wiara i wielkim zaszczytem jest uczestniczyć w takich chwilach.