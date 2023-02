Nowa poradnia dla dzieci otwarta w ORDN. Kto będzie mógł skorzystać z konsultacji fizjoterapeutycznych? - ZDJĘCIA

W piątek, 3 lutego, w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim otwarto Poradnię Wad Postawy, która opieką terapeutyczną otoczy dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia z wrodzonymi lub nabytymi wadami układu mięśniowo- szkieletowego, które mają wpływ na postawę ciała pacjenta.

Poradnia powstała dzięki darowiźnie pieniężnej od Tomaszowskich Kopalń Surowców Mineralnych "Biała Góra” w wysokości 117 600,00 złotych.

Dzięki temu przeprowadzono adaptację dwóch pomieszczeń; wykonano prace remontowo-budowlane, wymianę oświetlenia, zakupiono meble oraz nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, m.in. grawitacyjne urządzenie do terapii schorzeń kręgosłupa, rollmasaż do mechanicznego masażu, kamerę do aktywowania pacjenta do czynnej korekcji na zasadzie biofeedbacku (dziecko obserwując swoją postawę na ekranie monitora świadomie przyjmuje pozycję korekcyjną), stół terapeutyczny, taborety medyczne i parawany. Poradnia dysponuje również innym, drobnym sprzętem specjalistycznym (skoliometry, negatoskop, podoskop, piony diagnostyczne, lustra korekcyjne, drabinki rehabilitacyjne, itp.).