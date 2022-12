Nowa Lewica zaprosiła tomaszowian na świąteczny posiłek. Ich zdaniem inflacja niszczy magię świąt [ZDJĘCIA]

W środę, 21 grudnia, w Tomaszowie Mazowieckim przed Galerią Tomaszów odbyła się świąteczna akcja Nowej Lewicy połączona z konferencją prasową z udziałem Tomasza Treli - posła na Sejm RP, Anity Sowińskiej - posłanki na Sejm RP, Grzegorza Majewskiego - sekretarza Łódzkiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy i lokalnych działaczy Nowej Lewicy. Politycy zwracali uwagę na szalejące ceny, które uniemożliwią w tym roku godne spędzenie świąt przez wielu mieszkańców.

- To są jedne z najdroższych świąt od kilku dekad, ludziom naprawdę brakuje pieniędzy, ludzie muszą się zastanawiać, czy zrobić kilka potraw wigilijnych czy jednaj wykupić receptę na leki - mówił poseł Tomasz Trela i dodawał, że wiele osób prosi, by dalej mówić o lewicowych pomysłach, by nadal pomagali. - Zdajemy sobie sprawę, że tym jednym posiłkiem nie rozwiążemy ludzkich problemów, ale pokazujemy, że takimi sposobami można pomagać.