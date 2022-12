Dzieci w tomaszowskim szpitalu fotografujemy od 10 lat! Te maluchy urodziły się w 2022 roku [ZDJĘCIA]

Liliana, Laura, Tymon, Zosia, Ania, Kasia, Eryk, Konstanty, Gabriela, Wojtek, Martyna, Filip czy bliźniaki - Ola i Wojtuś oraz Amelia i Anastazja - to tylko niektóre z maluchów, które w 2022 roku narodziły się w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Wśród nich są także dzieci uchodźców z Ukrainy, m.in. Polina, która przyszła na świat krótko po wybuchu wojny, 9 marca. Historia jej rodziców poruszyła mieszkańców naszego regionu.

Wszystkie maluchy udało się sfotografować naszemu fotoreporterowi, a zdjęcia publikowaliśmy cyklicznie w naszym serwisie i na łamach tygodnika "7 dni - Tomaszów, Opoczno". W sumie to już przeszło 10 lat, od kiedy po raz pierwszy pojawiliśmy się na oddziale noworodków w tomaszowskim szpitalu. Nie do wiary, ale dzisiaj, urodzone wówczas maluchy, to już kilkuletnie dzieci! Przez te wszystkie lata udało się sfotografować setki maluchów, a nawet ich szczęśliwych rodziców, nie tylko z regionu tomaszowskiego. Naszą tradycję na jakiś czas przerwała jedynie pandemia.