Drogi w Tomaszowie. Powołano zespół do spraw poprawy bezpieczeństwa drogowego. Będzie specjalna aplikacja do zgłaszania uwag

Drogi w Tomaszowie. Mieszkańcy mogą składać uwagi

Prezydent Tomaszowa Marcin Witko powołał specjalny zespół, który ma zajmować się poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym mieście. Wypracowane rozwiązania będą przekazywane zarządcom dróg, których w naszym mieście jest aż pięciu. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi do zespołu przez specjalną aplikację, która niebawem zostanie uruchomiona.

- Zespół do działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego miasta Tomaszowa Mazowieckiego został powołany 20 stycznia zarządzeniem prezydenta. Głównymi zadaniami zespołu jest szeroka analiza rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podejmowanie inicjatyw w celu ich poprawy. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje wnioski z wykorzystaniem aplikacji, która zostanie uruchomiona niebawem, do tego czasu można robić to również mailowo na adres: [email protected] - informuje Joanna Budny, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.