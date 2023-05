Badamy nie tylko mamy - akcja amazonek na rzecz profilaktyki raka piersi w Tomaszowie ZDJĘCIA

Amazonki z Tomaszowa zachęcają do profilaktyki raka piersi

Inicjatywa na placu Kościuszki w Tomaszowie wpisała się w ogólnopolską akcję edukacyjną z okazji Dnia Matki pod hasłem „Badamy nie tylko mamy”, którą organizowała Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”. Miała ona zachęcić kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piersi, a także nagłośnić problem tej choroby dotykający coraz więcej kobiet w Polsce.

Do badań zachęca też Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda. W mediach społecznościowych podkreśla, że regularne samobadanie pozwala na wykrycie nowotworu we wczesnym etapie, kiedy choroba nie daje jeszcze objawów. To z kolei gwarantuje, że rozpoczniemy wcześnie leczenie i znacząco zwiększymy szanse na wyleczenie.

Wielu kobietom, niestety, wciąż trzeba o tym przypominać. Na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne w ramach NFZ wciąż zgłasza się stosunkowo niewiele Polek. USG piersi, jako podstawowe badanie przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych, powinno być wykonywane od 35. roku życia co roku.