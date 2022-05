Znamy wstępne wyniki naboru do szkół średnich w Tomaszowie. Oblegane ogólniaki i Mechanik

Do poniedziałku, 17 maja, tegoroczni absolwenci szkół podstawowych mieli czas na zalogowanie się w systemie naboru do szkół średnich i złożenie podania do wybranych przez siebie klas. Uczniowie wskazywali jedną klasę w tzw. pierwszej preferencji i to ta liczba zwykle jest miarą popularności szkoły i klasy. Mogą też wskazać inne klasy, do których mogą się starać, jeśli w klasie pierwszego wyboru zabraknie dla nich miejsc. Maksymalnie mogą wybrać trzy szkoły, a w nich dowolną liczbę klas. W tym roku nabór jest trudniejszy, bo o miejsca w szkołach średnich ubiega się półtora rocznika dzieci (cały rocznik uczniów urodzonych w 2007 roku oraz połowa rocznika dzieci z 2008 roku, które poszły do szkoły podstawowej jako sześciolatki).

Ze wstępnych wyników naboru wyraźnie widać, że uczniowie najczęściej wybierają licea ogólnokształcące i klasy w ZSP nr 1. Najwięcej chętnych jest do I Liceum Ogólnokształcącego oraz ZSP nr 1. Szczególnie trudno będzie się w tym roku dostać do ogólniaków, bo nie utworzono ani jednej klasy więcej niż rok temu. Nawet ponad 100 uczniów, którzy złożyli w I preferencji akces do jednego z trzech ogólniaków w Tomaszowie, może odejść z kwitkiem. W efekcie zostaną dla nich wolne miejsca w Gastronomiku i Samochodówce. Zapytaliśmy wydział edukacji w starostwie, czy rozważają otwarcie dodatkowych oddziałów w ogólniaku, ale na razie nie dostaliśmy odpowiedzi.