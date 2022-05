Zamknięte rondo Dmowskiego w Tomaszowie. Nowa organizacja ruchu [ZDJĘCIA]

- Drogowcy będą wylewali beton na rondzie dlatego konieczne jest zamknięcie wlotów od strony Mościckiego i Mireckiego, a ruch będzie odbywał się wahadłowo na osi Nowowiejska - Głowackiego - mówi Marcin Nowicki z ZDW w Łodzi. - Przywrócony będzie na ten czas pierwotny objazd ulicami św. Antoniego - Głowackiego do Niskiej oraz Nowowiejską do Majowej.

W poniedziałek, 9 maja, rozpoczął się kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej 713 w Tomaszowie. Drogowcy wrócili m.in. na rondo Dmowskiego, by dokończyć układanie ostatniej warstwy asfaltu. W związku z tym kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Zamknięcie ulic nie dotyczy dojazdów do posesji. ZDW przypomina również, że nadal zamknięte jest skrzyżowanie Nowy Port – Mireckiego – Białobrzeska oraz ul. Mireckiego na odcinku Szczęśliwa – most na Pilicy. Dalej obowiązują wprowadzone objazdy lokalne dla poj. do 3,5 t i powyżej 3,5 t (Spała – Inowłódz-Opoczno).