Zaginiona 16-latka poleciała do Nowego Jorku. Miała nocować u koleżanki. Rodzice zaalarmowali policję

Zaginiona 16-latka poleciała do Nowego Jorku. Miała nocować u koleżanki, a w rzeczywistości chciała spełnić marzenie o podróży do USA. Rodzice zaalarmowali policję. Nastolatkę z powiatu tomaszowskiego służby przejęły tuż po wylądowaniu na lotnisku w Nowym Jorku. Dziewczyna cała i zdrowa powróciła do kraju, gdzie przekazano ją rodzicom.