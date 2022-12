Zabytkowy pałacyk na ul. Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie będzie wystawiony na sprzedaż. Za ile można go kupić? [ZDJĘCIA]

Jak wynika z odpowiedzi, obiekt posiada już zgodę konserwatora zabytków na sprzedaż z zastrzeżeniem zobowiązania nabywcy do przeprowadzenia kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich i restauratorskich w terminie do 3 lat od nabycia. Obiekt wyceniono na 1.450 000 zł, ale należy pamiętać, że z tytułu wpisu do rejestru zabytków będzie obowiązywać bonifikata w wysokości 50%. Przetarg ustny nieograniczony ogłoszono na 13 lutego 2023 r. i jest dostępny na www.bip.lodzkie.pl

W pałacyku Landsbergów przy ul. Konstytucji 3 Maja przez lata mieściła się siedziba Powiatowego Urzędu Miasta. Niestety już wtedy obiekt był w złym stanie, a nikt nie było zainteresowany jego remontem. Władze powiatu zadecydowały o przeniesieniu pośredniaka do głównej siedziby starostwa, a pałacyk, którego właścicielem jest Skarb Państwa stoi pusty i niszczeje. Losem zabytku zainteresowało się Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa, które zainterweniowało w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który może podjąć decyzję w sprawie ewentualnej sprzedaży czy dzierżawy obiektu. Towarzystwo właśnie otrzymało odpowiedź, z którego wynika, że obiekt zostanie wystawiony na sprzedaż.

Los tomaszowskich fabrykanckich pałacyków jest różny. Jedne obiekty mają więcej szczęścia, inne niestety sprzedaży nadal popadają w ruinę. Dobry przykład daje druga willa należąca do rodziny Landsbergów, w której przez lata mieściło się miejskie przedszkole. Władze miasta wystawiły go na sprzedaż, kupiła go tomaszowska firma Binstal, a obecnie pałacyk przechodzi generalny remont. Jak wspaniale pofabryczne zabudowania można przywrócić do życia, pokazuje stojąca tuż obok byłej siedziby urzędu pracy parterowa dawna stróżówka, którą w industrialnym stylu również zaadaptowała na własną siedzibę firma Binstal.