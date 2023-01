Za nami przedpremierowy pokaz filmu o Tomaszowie Sławomira Grünberga [ZDJĘCIA]

Za nami przedpremierowy pokaz filmu pt. "A może byśmy tak... wpadli na dzień do Tomaszowa" w reż. Sławomira Grünberga. W sali kinowej KiTKa w MCK Tkacz w trzech turach obejrzało go około czterystu widzów zainteresowanych lokalną historią. Na widowni obecny był m.in. regionalista Marian Fronczkowski, który miał swój wkład w realizację tej produkcji.

Najnowsze dzieło S. Grünberga to pełnometrażowy film dokumentalny o społeczności żydowskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która przed wojną stanowiła po Polakach największą grupę etniczną miasta. Do przedwojennego i wojennego Tomaszowa przeniosły widzów w swoich wspomnieniach m.in. jego dawne mieszkanki - Sally Maierowitz i Zlatka Warzecha - które przeżyły Holokaust, ale do rodzinnego miasta już nie wróciły.

Jednym z bohaterów produkcji jest także Allan Chernoff, były dziennikarz CNN, współautor książki „Krawcy z Tomaszowa: pamięć o polskich Żydach”, którą napisał wspólnie ze swoją mamą, tomaszowianką Reną Margulies i której historię przywołuje w filmie.