Za nami Halowy Turniej Piłki Nożnej w Białobrzegach. Oto zwycięzcy turnieju! - ZDJĘCIA, WYNIKI

Za nami Halowy Turniej Piłki Nożnej w Białobrzegach

Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, które podzielono na dwie grupy. Każdy mecz trwał 15 minut. Po zaciętych rozgrywkach piłkarskich ostatecznie zwyciężyła grupa ET PROMO Łódź w wielkim finale z UKS Pilica Tomaszów Mazowiecki, który skończył się wynikiem 3:2. Tym samym zawodnicy ET PROMO wywalczyli nagrodę główną, czyli bilet na Puchar Polski SuperLiga 6, który odbędzie się 9 lipca 2023 r. w Warszawie.

Turniej oficjalnie rozpoczęła Monika Żyrek, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8. Puchary, nagrody zwycięzcom wręczała Paulina Rek-Bożyk, wicedyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. W grupie A grały: MPE Juldom, FC Brema, INTERM, UKS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Grupa B składała się z: Wanted Team, Gmina Nowy Aleksandrów, ET PROMO Łódź, 7. Dywizjon Lotniczy Nowy Glinnik.

Do fazy pucharowej awansowały dwa najlepsze zespoły z grup. W pierwszym półfinale spotkały się ekipy UKS Pilica i 7. Dywizjon Lotniczy. Mecz zakończył się zwycięstwem UKS Pilica 2:1. W drugim półfinale ET PROMO ograło INTERM 2:0.