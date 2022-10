Z przedszkolakami o bezpieczeństwie. Trwają spotkania z tomaszowskimi policjantami w szkołach ZDJĘCIA

Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo - właściwe przechodzenie przez jezdnię i noszenie odblasków. Najmłodsi wiedzieli, że widoczność na drodze jest bardzo ważna szczególnie w okresie jesienno - zimowym.

Odblaski na plecaku, butach czy odzieży chronią nas przed groźnymi wypadkami czy potrąceniami. Mundurowi rozmawiali z dziećmi o ich bezpieczeństwie w domu, co zrobić kiedy wydarzy się nieszczęśliwy wypadek. Apelowali również do pociech o to, aby byli ostrożni podczas poznawania obcych osób, informowali jak mają reagować na "zaczepki” nie znanych im ludzi.

Policja przypomina!

Poruszając się na drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używajmy elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszamy się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Odblaski nosimy tak, aby były widoczne w światłach jadących pojazdów! Odbiją wtedy światło padające z reflektorów samochodu dając sygnał kierującemu pojazdem, że po drodze porusza się człowiek.