Z jakiej książki do HiT będą się uczyć uczniowie szkół średnich w Tomaszowie? Beata Dobrzyńska

Grzegorz Gałasiński

Samorządowcy z wielu miast apelują do dyrektorów szkół, by zablokowali podręcznik do przedmiotu „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha Roszkowskiego. Minister odpowiada, że nauczyciele mają wybór. Z jakiej książki nowego przedmiotu od września będą się uczyć uczniowie szkół średnich w Tomaszowie Mazowieckim?