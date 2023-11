Wyrok za skatowanie psa w Smardzewicach zapadł przed Sądem Rejonowym w Tomaszowie

Mieszkańcy, którzy słyszeli opowieści sprzed sklepu, znaleźli zakrwawionego psa pod ogrodzeniem posesji przy ul. Głównej w Smardzewicach. Na miejsce przyjechała policja, straż pożarna oraz weterynarz, który stwierdził urazy głowy. Ponieważ pies nie miał czipa, ani obroży i właściciela nie odnaleziono, zdecydowała się nim zaopiekować Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych Amicus Canis. Do dziś zajmuje się ona pielęgnacją i leczeniem Balto, bo tak dano na imię skrzywdzonemu psu ze Smardzewic.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło późnym wieczorem 24 kwietnia 2023 w Smardzewicach (gmina Tomaszów). Świadkowie słyszeli, jak przed sklepem "Dino" dwóch młodych mężczyzn "chwaliło się" brutalnym atakiem na zwierzę. Przyczyną bestialskiego zachowania miało być to, że pies - najpewniej w poszukiwaniu pożywienia - wszedł na teren posesji jednego z nich.

Podejrzany szybko trafił do aresztu, a prokuratura postawiła mu zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Doszły do tego zarzuty o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad byłą żoną, zastraszanie członków jej rodziny i dzieci. Przed sądem oskarżony mieszkaniec Smardzewic nie przyznawał się do zarzutów. W postępowaniu przygotowawczym wyjaśniał, że pobił psa, bo zwierzę weszło na teren posesji i wyjadało jedzenie z miski jego psa...