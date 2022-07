Wypadek w Sługocicach koło Będkowa. 16-latek nie ustąpił pierwszeństwa, w bagażniku przewoził kolegę [ZDJĘCIA]

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 11 lipca, wieczorem w Sługocicach koło Będkowa (powiat tomaszowski). Jak ustalili policjanci 16-letni kierowca samochodu aixam (to tzw. lekki czterokołowiec) wyjeżdżając z podporządkowanej drogi, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu samochodowi marki toyota, którym kierował 50-letni mężczyzna.

Jak się okazało, 16-latek miał uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdów, ale odebrał je zaledwie kilkanaście dni temu, pod koniec czerwca. Żeby tego było mało, w samochodzie, który zarejestrowany jest do przewożenia dwóch osób, podróżowało trzech 16-latków. Jeden z nich znajdował się w luku bagażowym, a kiedy doszło do zderzenia, młodzieniec wypadł z pojazdu na pobliską posesję. Z podejrzeniem poważnych obrażeń został zabrany przez pogotowie do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, ale na szczęście nic poważnego mu się nie stało.