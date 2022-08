Wypadek na ul. Orzeszkowej w Tomaszowie. Potrącił pieszą i doprowadził do czołowego zderzenia AKTUALIZACJA

Do wypadku doszło w sobotę, 6 sierpnia, około godz. 21.30 na ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Maz.

Jak wynika z wstępnych informacji przekazanych przez policjantów, 66-letni kierowca samochodu osobowego marki Ford najpierw potrącił 64-letnią pieszą, która prawidłowo szła chodnikiem, a następnie uciekając z miejsca zdarzenia doprowadził do czołowego zderzenia z innym samochodem osobowym marki Peugeot.

Sprawca zdarzenia odmówił na miejscu badania na zawartość alkoholu, pod policyjnym przymusem trafił do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań, także retrospekcyjnych, które wskażą jaki poziom alkoholu miał we krwi w momencie zdarzenia i czy nie był pod wpływem innych substancji odurzających.

Policjanci na miejscu wskazywali, że niemal na pewno przyczyną zdarzenia był alkohol i znaczna prędkość. Wiadomo również, że samochód nie miał ważnych badań technicznych.