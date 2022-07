Wyniki naboru do szkół średnich w Tomaszowie. Które szkoły najpopularniejsze?

We wtorek, 19 lipca, opublikowano listy zakwalifikowanych uczniów do szkół ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim. Do 22 lipca uczniowie będą mieli czas na potwierdzenie woli nauki w klasie, do której się dostali. Ostatecznie listy będą podane do wiadomości uczniów 25 lipca.

Jak wypadł tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych w Tomaszowie Maz.?

W I Liceum Ogólnokształcącym na 230 miejsc w pięciu klasach jest aż 276 kandydatów w pierwszej preferencji i aż 548 chętnych ogółem. Największym zainteresowaniem cieszyła się klasa prawno-dyplomatyczna - na 64 miejsca było ogółem 296 osób chętnych w pierwszym wyborze, w pierwszej preferencji 61 osób. Druga w kolejności to klasa ekonomiczna - tutaj na 64 miejsca chętnych ogółem zainteresowanych nauką było 286 osób.

W II Liceum Ogólnokształcącym na 176 przygotowanych miejsc w pięciu klasach jest 165 kandydatów w pierwszej preferencji i 447 osób ogółem. W pierwszym wyborze tylko klasa menedżerska - chętnych ogółem było 240 osób na 34 miejsca. Najmniej chętnych w pierwszej preferencji jest w klasie matematyczno-chemicznej.