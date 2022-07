Wyniki matury 2022 w Tomaszowie. Jedna czwarta, czyli ponad 200 uczniów nie zdało egzaminu dojrzałości

Do matury 2022 w Tomaszowie Mazowieckim przystąpiło 833 uczniów szkół średnich. We wtorek, 5 lipca, poznali oni wyniki egzaminu. Niestety 210 uczniów nie odbierze jeszcze świadectwa dojrzałości, bo nie zdali co najmniej jednego egzaminu. Oznacza to, że zdawalność w powiecie tomaszowskim wyniosła w tym roku 75 proc. (rok temu było to 77 proc.) Dla porównania w sąsiednim powiecie opoczyńskim zdawalność wyniosła w tym roku 88 proc., w stolicy województwa 79 proc. a zdawalność dla całego województwa łódzkiego to 77 proc. Zdawalność ogólnopolska to 78,2 proc.