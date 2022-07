Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 w szkołach podstawowych w Tomaszowie Maz. Gdzie egzamin wypadł najlepiej?

W Tomaszowie Mazowieckim do egzaminu ósmoklasisty podeszło ponad 760 uczniów klas ósmych. Średnia uzyskana przez nich z języka polskiego to 58 proc., z matematyki również 58 proc., z j. angielskiego 69 proc., a z niemieckiego 59 proc. Dla powiatu tomaszowskiego wyniki te prezentują się bardzo podobnie i jest to odpowiednio 58, 58, 64 i 58. Natomiast średnie wyniki krajowe w procentach to 60, 57,67 i 50. To znacznie lepsze wyniki niż w latach ubiegłych, zwłaszcza w przypadku matematyki, gdzie różnica jest naprawdę duża. Co ciekawe, egzamin ósmoklasisty pisało w tym roku półtora rocznika (cały rocznik 2007, który poszedł do szkoły jako 7-latki oraz połowa rocznika 2008, które poszły jako 6-latki). Uczniowie wiele miesięcy spędzili na zdalnym nauczaniu, a mimo tego bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminem.