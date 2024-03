Wybory samorządowe 2024 – lista kandydatów do rady powiatu tomaszowskiego

Przed nami wybory samorządowe 2024. Prezentujemy pełną listę kandydatów do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te osoby powalczą o mandaty w Twoim regionie. Koniecznie zapoznaj się z poniższą listą i zdecyduj na kogo oddasz swój głos.

Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym jedną listę kandydatów. Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż trzy i większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów. Kandydaci do rady powiatu tomaszowskiego z okręgu nr 1 W okręgu nr 1 startuje 30 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Tomaszów Mazowiecki: ul. 11-go Listopada, ul. Adama, ul. Agatowa, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od Nr 42 do końca, ul. Aliny, ul. Ametystowa, ul. Andrzeja, ul. Anny, ul. Barbary, ul. Bartłomieja, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Bezdomna, ul. Bluszczowa, ul. Bogumiła, ul. Botaniczna, ul. Bracka, ul. Brylantowa, ul. Brzozowa, ul. Bursztynowa, ul. Celiny, ul. Cezarego, ul. Chmielna, ul. Ciepła, ul. Damazego, ul. Danuty, ul. Dąbrowska, ul. Diamentowa, ul. Doktora Jana Serafina Rodego, ul. dr. Karola Benniego, ul. dr. Seweryna Sterlinga, ul. Dywanowa, ul. Działkowa, ul. Edwarda, ul. Elżbiety, ul. Flory, ul. Frycza Modrzewskiego, ul. Gajowa, ul. gen. Józefa Bema, ul. gen. Józefa Sowińskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Górna od Nr 25 do końca (nieparzyste), od Nr 18 do końca (parzyste), ul. Graniczna, ul. Grażyny, ul. Grzegorza, ul. Haliny, ul. Henryka, ul. Hetmańska, ul. Husarska, ul. Ignacego, ul. Ireny, ul. Irysowa, ul. Jadwigi, ul. Jagodowa, ul. Jana, ul. Jana Karola Chodkiewicza, ul. Jana Pawła II, ul. Jana Sobieskiego, ul. Jaśminowa, ul. Jerzego, ul. Jeżynowa, ul. Joanny, ul. Jolanty, ul. Józefowska, ul. Juliusza Słowackiego od Nr 51 do końca (nieparzyste), od Nr 44 do końca (parzyste), ul. Kaktusowa, ul. Kalinowa, ul. Kamila, ul. Kanonierów, ul. Katarzyny, ul. Kmicica, ul. Konwaliowa, ul. Kopalna, ul. Koralowa, ul. Kotlinowa, ul. Krokusowa, ul. ks. Piotra Ściegiennego, ul. Kwarcowa, ul. Lawendowa, ul. Lecha, ul. Legionów od Nr 21 do Nr 35 (nieparzyste), od Nr 57 do końca (nieparzyste), od Nr 16 do Nr 32 (parzyste), od Nr 58 do końca (parzyste), ul. Leona Witolda May'a, ul. Lewa, ul. Liliowa, ul. Lucyny, ul. Ludowa, ul. Ludwika Zamenhofa, ul. Ludwikowska, ul. Łąkowa, ul. Łucji, ul. Łukasza, ul. Macieja, ul. Magdaleny, ul. Magnoliowa, ul. Malinowa, ul. Mazowiecka od Nr 1 do Nr 5 (nieparzyste), od Nr 2 do Nr 2C (parzyste), ul. Migdałowa, ul. Na Skarpie, ul. Nagórzycka, ul. Natalii, ul. Nefrytowa, ul. Nikodema, ul. Odkrywkowa, ul. Ogrodowa, ul. Olgi, ul. Opalowa, ul. Pauliny, ul. Pawła, ul. Perłowa, ul. Piotra, ul. Piotrkowska (nieparzyste), ul. Pistacjowa, ul. Pod Grotami, ul. Podleśna, ul. Pogodna, ul. Polna od Nr 33A do końca (nieparzyste), od Nr 36 do końca (parzyste), ul. Pomorska, ul. Poziomkowa, ul. Przejazd Dąbrowski, ul. Przemysłowa, ul. Przędzalniana, ul. Przyrodnicza, ul. Pusta, ul. Renaty, ul. Robotnicza, ul. Rolna, ul. Romana, ul. Różana, ul. Rubinowa, ul. Rumiankowa, ul. Rycerska, ul. Sabiny, ul. Sasankowa, ul. Skrzetuskiego, ul. Słoneczna, ul. Smardzewicka, ul. Smugowa, ul. Stanisława Żółkiewskiego, ul. Starowiejska, ul. Stefana Batorego, ul. Stefana Czarnieckiego, ul. Stefana, ul. Stokrotki, ul. Stolarska, ul. Strzelecka od Nr 21 do końca (nieparzyste), od Nr 2 do końca (parzyste), ul. Synów Pułku, ul. Sypka, ul. Szafirowa, ul. Szarotki, ul. Szklarska, ul. Szkolna od Nr 3 do końca (nieparzyste), od Nr 14 do końca (parzyste), ul. Szmaragdowa, ul. Szymanówek, ul. Śląska, ul. św. Antoniego od Nr 77 do końca (nieparzyste), od Nr 68 do końca (parzyste), ul. Teresy, ul. Tęczowa, ul. Tomasza, ul. Tulipanowa, ul. Turkusowa, ul. Ułańska, ul. Utrata, ul. Wacława, ul. Wandy Panfil, ul. Wierzbowa, ul. Wodna, ul. Wola Wiaderna, ul. Wołodyjowskiego, ul. Zagłoby, ul. Zielona, ul. Ziemowita, ul. Zwierzyniecka, ul. Źródlana, ul. Żwirki i Wigury, ul. Żwirowa. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: FELIŃSKI Jarosław: pozycja 1 SKOCZYLAS Anna Krystyna: pozycja 2 KARKOCHA Paweł: pozycja 3 STAŃDO Ewa Dorota: pozycja 4 MRÓWCZYŃSKI Marek: pozycja 5 KOWALSKA Małgorzata Maria: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: STROJNA Iwona: pozycja 1 PÓŁTORAK Paweł Marian: pozycja 2 KASZUBA Cezary Adam: pozycja 3 BIAŁKOWSKA Izabela Monika: pozycja 4 TROCHA Jowita Klaudia: pozycja 5 BORKOWSKI Łukasz: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: ŻEGOTA Sławomir Jacek: pozycja 1 CIACH Jolanta: pozycja 2 MORDAKA Kazimierz Marek: pozycja 3 PIERZCHAŁA Ewa Małgorzata: pozycja 4 HENDZELEWSKI Rafał Marek: pozycja 5 ONDYCZ Ewelina Justyna: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO: BISKUP Krzysztof Jarosław: pozycja 1 CHILIŃSKA Maria Jolanta: pozycja 2 PANFIL Szymon Józef: pozycja 3 BRZEZIŃSKA Ewa Teresa: pozycja 4 KUKLIŃSKI Krzysztof Marian: pozycja 5 KĘPA Agnieszka Żaneta: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM: ZDONEK Tomasz Robert: pozycja 1 NIEWIADOMSKA Natalia: pozycja 2 KOŚCISTY Filip Grzegorz: pozycja 3 MAZUREK Witold Antoni: pozycja 4 SMAŚ Anna Maria: pozycja 5 ZDONEK Kaja Anna: pozycja 6



Kandydaci do rady powiatu tomaszowskiego z okręgu nr 2 W okręgu nr 2 startuje 30 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Tomaszów Mazowiecki: ul. 25 Pułku Armii Krajowej, ul. Adama Mickiewicza, ul. Białobrzeska, ul. Błażeja Stolarskiego, ul. Boczna, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Borek, ul. Brukowa, ul. Cegielniana, ul. Cekanowska, ul. Ciasna, ul. Cisowa, ul. Cmentarna, ul. Czarna, ul. Czysta, ul. Dębowa, ul. Długa, ul. Dobra, ul. Dojazd, ul. Drewniana, ul. Dworcowa, ul. Dzieci Polskich, ul. Fryderyka Chopina, ul. Garbarska, ul. Gdyńska, ul. gen. Grota-Roweckiego, ul. gen. Romualda Traugutta, ul. Gęsia, ul. Gliniana, ul. Główna, ul. gminna, ul. Grzybowa, ul. Handlowa, ul. Helska, ul. Henrykowska, ul. Hugo Kołłątaja, ul. inż. Bohdana Apolinariusza Łozińskiego, ul. J. U. Niemcewicza, ul. Jagiellońska, ul. Jana Kilińskiego, ul. Jasna, ul. Jelenia, ul. Juliana Tuwima, ul. Kamienna, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Klonowa, ul. Kolejowa, ul. Kombatantów, ul. Konstantego Koplina, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Koszykowa, ul. Kowalska, ul. Krańcowa, ul. Krawiecka, ul. Kręta, ul. Krucza, ul. Krzywa, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki, ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Lisia, ul. Literacka, ul. Lubocheńska, ul. Luboszewska, ul. Łączna, ul. Marii Bohuszewiczówny, ul. Marii Konopnickiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Michałowska, ul. Mikołaja Reja, ul. Milenijna, ul. mjra Hubala, ul. Młodzieżowa, ul. Myśliwska, ul. Nadrzeczna, ul. Niebrowska, ul. Norberta Barlickiego, ul. Nowa, ul. Nowowiejska od Nr 28 do końca, ul. O. M. Kolbe, ul. Odległa, ul. Okopowa, ul. Okrzei, ul. Opoczyńska, ul. Peryferyjna, ul. Piaskowa, ul. Piastowska, ul. Piotra Bardowskiego, ul. Piotra Pliszczyńskiego, ul. płk. Stanisława Hojnowskiego, ul. Podgórna, ul. Podoba, ul. Poprzeczna, ul. Północna, ul. Radomska, ul. Radosna, ul. Rawska, ul. Rocha Paszkowskiego, ul. Romanówek, ul. Romualda Mielczarskiego, ul. Równa, ul. Seweryna Dziubałtowskiego, ul. Sienna, ul. Smolna, ul. Smutna, ul. Sosnowa, ul. Spalska, ul. Spokojna, ul. Stanisława Dubois, ul. Stanisława Narewskiego, ul. Stanisława Staszica, ul. Stefana Kałużyńskiego, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Strefowa, ul. Sucha, ul. Szarych Szeregów, ul. Szczęśliwa od Nr 1 do Nr 127 (nieparzyste), od Nr 2 do Nr 112 (parzyste), ul. Szeroka, ul. Szewska, ul. Ślusarska, ul. Świeża, ul. Tamka, ul. Teresy Gabrysiewicz, ul. Tomasza Ostrowskiego, ul. Torowa, ul. Twarda, ul. Ugaj, ul. Ujezdzka, ul. Walerego Wróblewskiego, ul. Wapienna, ul. Warszawska, ul. Władysława Łokietka, ul. Wąwalska, ul. Widok, ul. Wilanowska, ul. Wilcza, ul. Wincentego Witosa, ul. Witolda Białego, ul. Włókiennicza, ul. Wolna, ul. Wrzosowa, ul. Wspólna, ul. Wysoka, ul. Wzgórze, ul. Zacisze od Nr 29 do końca (nieparzyste), od Nr 62 do końca (parzyste), ul. Zajęcza, ul. Zakątna, ul. Zaułek, ul. Zawadzka od Nr 1 do Nr 101 (nieparzyste), od Nr 2 do Nr 106 (parzyste), ul. Zbocze, ul. Zgodna, ul. Zygmunta Sierakowskiego, ul. Żelazna, ul. Żurawia. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KOCIUBIŃSKI Marek Franciszek: pozycja 1 MĄKOLA Danuta Ewa: pozycja 2 FAJFER Małgorzata Dorota: pozycja 3 STYŚ Zbigniew Jan: pozycja 4 CERAZY Aleksandra Anna: pozycja 5 PARDEJ Krzysztof: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: HES Bogna Joanna: pozycja 1 KRÓLAK Jolanta Halina: pozycja 2 RYCHLIK Ewelina: pozycja 3 ZIĘTARA Mateusz Szymon: pozycja 4 LUBICKI Tadeusz: pozycja 5 BINIEK Paweł Tomasz: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: ZWOLAK-PLICHTA Alicja Iwona: pozycja 1 KOWALEWSKI Jacek Jan: pozycja 2 GRZYWKA Włodzimierz Jan: pozycja 3 ADAMSKA Ewa Danuta: pozycja 4 MĘDREK Joanna: pozycja 5 BATORSKI Krzysztof Tadeusz: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO: BĄK Wacława Helena: pozycja 1 ŚLIWIŃSKA Izabela Beata: pozycja 2 WILCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata: pozycja 3 MICHALAK Szymon Ryszard: pozycja 4 SKRZYPCZYK Marek: pozycja 5 KUBIAK Marek Andrzej: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM: KARWAS Stanisław: pozycja 1 GRELA Adam Józef: pozycja 2 GROCHOWALSKA Magdalena Maria: pozycja 3 MROZICKI Jacek Wojciech: pozycja 4 RASZDORF Zuzanna: pozycja 5 ŚLIWIŃSKA Anna Maria: pozycja 6



Kandydaci do rady powiatu tomaszowskiego z okręgu nr 3 W okręgu nr 3 startuje 30 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Tomaszów Mazowiecki: ul. Akacjowa, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od Nr 1 do Nr 41, ul. Armii Krajowej, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, ul. Berka Joselewicza, ul. Bociania, ul. Bogusława Meca, ul. Bohaterów 14 Brygady, ul. Browarna, ul. Bukowa, ul. Chemików, ul. Chłodna, ul. Ciesielska, ul. Czołgistów, ul. Dolna, ul. dra Michała Biernackiego, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Fabryczna, ul. Farbiarska, ul. Gen. J. Hallera, ul. Górna od Nr 1 do Nr 23 (nieparzyste), od Nr 2 do Nr 16 (parzyste), ul. Grabowa, ul. Grunwaldzka, ul. Hoża, ul. Inżynierska, ul. Jałowcowa, ul. Jarzębinowa, ul. Jerozolimska, ul. Jodłowa, ul. Juliusza Słowackiego od Nr 1 do Nr 49 (nieparzyste), od Nr 2 do Nr 42 (parzyste), ul. Kasztanowa, ul. Kępa, ul. Krótka, ul. Krzyżowa, ul. ks. Stanisława Grada, ul. Legionów od Nr 1 do Nr 19 (nieparzyste), od Nr 37 do Nr 55 (nieparzyste), od Nr 2 do Nr 14 (parzyste), od Nr 34 do Nr 56 (parzyste), ul. Leszczynowa, ul. Letnia, ul. Ligi Morskiej i Rzecznej, ul. Majowa, ul. Mała, ul. Mazowiecka od Nr 7 do końca (nieparzyste), od Nr 4 do końca (parzyste), ul. Miła, ul. Mireckiego, ul. Modra, ul. Morelowa, ul. Mostowa, ul. Murarska, ul. Nadpiliczna, ul. Niecała, ul. Niska, ul. Nowowiejska od Nr 1 do Nr 27, ul. Nowy Port, ul. Obwodowa, ul. Olgi i Andrzeja Małkowskich, ul. Orla, ul. Osiedlowa, ul. P. C. K. , ul. P. O. W. , ul. Parkowa, ul. Partyzantów, ul. Piekarska, ul. Piękna, ul. Plac Gabriela Narutowicza, ul. Plac Tadeusza Kościuszki, ul. Polna od Nr 1 do Nr 33 (nieparzyste), od Nr 2 do Nr 34 (parzyste), ul. Prawa, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego, ul. Prof. T. Seweryna, ul. Prosta, ul. Przeskok, ul. Ruda, ul. Rybaki, ul. Rzeźnicza, ul. Siedmiodomki, ul. Spacerowa, ul. Strzelecka od Nr 1 do Nr 19 (nieparzyste), ul. Szczęśliwa od Nr 129 do końca (nieparzyste), od Nr 114 do końca (parzyste), ul. Szkolna Nr 1, od Nr 2 do Nr 12 (parzyste), ul. Środkowa, ul. św. Antoniego od Nr 1 do Nr 75 (nieparzyste), od Nr 2 do Nr 66 (parzyste), ul. Św. Filipa Neri, ul. Świerkowa, ul. Tadeusza Kawki, ul. Techniczna, ul. Tkacka, ul. Topolowa, ul. Ustronie, ul. Wiejska, ul. Willowa, ul. Wschodnia, ul. Zacisze od Nr 1 do Nr 27 (nieparzyste), od Nr 2 do Nr 60 (parzyste), ul. Zagajnikowa, ul. Zapiecek, ul. Zawadzka od Nr 103 do końca (nieparzyste), od Nr 108 do końca (parzyste), ul. Zdrojowa, ul. Zgorzelicka, ul. Żytnia. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WĘGRZYNOWSKI Mariusz Tomasz: pozycja 1 SZYNGLER Agnieszka Teresa: pozycja 2 KSZCZOT Robert Jan: pozycja 3 ROGULSKI Sylwester: pozycja 4 BORYCZKA Beata Zuzanna: pozycja 5 TARKA Dorota Emilia: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: ŁASKA Marta Katarzyna: pozycja 1 BINIEK Agnieszka Zuzanna: pozycja 2 REMISZ Piotr Krzysztof: pozycja 3 FRAJ Daniel Waldemar: pozycja 4 KUCHARSKI Cyprian Dawid: pozycja 5 HUMENIUK Martyna Anna: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: JODŁOWSKI Michał: pozycja 1 ŁUCZAK Paweł Przemysław: pozycja 2 TKACZYK-SKRZOSKA Dorota: pozycja 3 ŻÓŁKIEWSKA Jolanta Bogumiła: pozycja 4 ŻEGOTA Cezary Grzegorz: pozycja 5 BARDEN Dominika Agnieszka: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO: STRZĘPEK Mariusz Edward: pozycja 1 KUKLIŃSKI Mirosław: pozycja 2 RYBAK Wanda: pozycja 3 GIERACH Bożena Barbara: pozycja 4 SUDAK Iwona Bogumiła: pozycja 5 MIGAŁA Tomasz Piotr: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM: PARADA Marek: pozycja 1 SIWIŃSKA Anastazja Henryka: pozycja 2 BŁOŃSKI Adam Eugeniusz: pozycja 3 METO Dorota Ewa: pozycja 4 GACEK Zbigniew Sylwester: pozycja 5 DROZDOWSKA Bogumiła Aniela: pozycja 6



Kandydaci do rady powiatu tomaszowskiego z okręgu nr 4 W okręgu nr 4 startuje 25 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: gminy: Będków, Rokiciny, Ujazd. Zobacz listy kandydatów. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WOJCIECHOWSKA Martyna Olga: pozycja 1 OLKIEWICZ Marek Henryk: pozycja 2 BŁOCH Jarosław Aleksander: pozycja 3 ZIELIŃSKA Anna Katarzyna: pozycja 4 ZYCHLA Andrzej Franciszek: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: WOLNIEWICZ Rafał: pozycja 1 SKIBIŃSKA Emilia Magdalena: pozycja 2 WIŚKOWSKA Anna Maria: pozycja 3 STACHECKA Agnieszka Magdalena: pozycja 4 PIWOWARSKI Paweł Franciszek: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: GRZELCZAK Marcin Przemysław: pozycja 1 MILCZAREK Anna Elżbieta: pozycja 2 POLITOWSKI Jacek Piotr: pozycja 3 STACIWA Marta Klaudia: pozycja 4 SKIBIŃSKI Sylwester: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO: KARP Adelajda Irena: pozycja 1 WALASIK Justyna Izabela: pozycja 2 WARCZYK Katarzyna Anna: pozycja 3 WALASIK Piotr Jan: pozycja 4 BISKUP Szymon Jan: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM: SZMIGIEL Jarosław Paweł: pozycja 1 BŁOCH Leszek Józef: pozycja 2 JAROS Justyna: pozycja 3 MICHALSKI Marcin Paweł: pozycja 4 KRUZ Adrianna Magdalena: pozycja 5



Kandydaci do rady powiatu tomaszowskiego z okręgu nr 5 W okręgu nr 5 startuje 30 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: gminy: Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Rzeczyca. Zobacz listy kandydatów. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: JUSTYNA Włodzimierz: pozycja 1 KARP Adam Jan: pozycja 2 ROBAK Małgorzata Beata: pozycja 3 BUKOWSKA Aneta Maria: pozycja 4 REJBICZ Tomasz: pozycja 5 SOCHA Paulina: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KRÓL Edmund Grzegorz: pozycja 1 KUCHARSKA Marta: pozycja 2 AMRÓZ Marcin: pozycja 3 PIETRUCZUK Agata: pozycja 4 WILKOWIECKI Janusz Zdzisław: pozycja 5 ROBAK Barbara Danuta: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: JACKOW Lidia Małgorzata: pozycja 1 MAJ Radosław Adam: pozycja 2 LESZCZYŃSKI Marek Andrzej: pozycja 3 LATOCHA Patryk Szymon: pozycja 4 KOTOWSKA Magdalena: pozycja 5 DROZDOWSKA Anna: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO: ŁUSZCZ-KRAWCZYK Iwona Katarzyna: pozycja 1 DZIUBAŁTOSKA Anna Bogusława: pozycja 2 MARCZEWSKA-ADAMIEC Agnieszka Stanisława: pozycja 3 SOBOLEWSKI Marcin Stanisław: pozycja 4 KUC Czesław Maciej: pozycja 5 FIJAŁKOWSKI Waldemar: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM: KARWAT Leon Eugeniusz: pozycja 1 WYPYCH Krzysztof Antoni: pozycja 2 KWIATEK Agnieszka Joanna: pozycja 3 WOJTASZEK Melania Małgorzata: pozycja 4 LULA Tomasz Antoni: pozycja 5 PIECHNA Agnieszka Monika: pozycja 6



Kandydaci do rady powiatu tomaszowskiego z okręgu nr 6 W okręgu nr 6 startuje 30 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: gminy: Budziszewice, Lubochnia, Czerniewice, Żelechlinek. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: ŁOJSZCZYK Elżbieta Mariona: pozycja 1 SOWIK Teodora Barbara: pozycja 2 KRUŚ Sławomir: pozycja 3 LEWANDOWSKA Ewa Barbara: pozycja 4 KOTYNIA Hubert Dominik: pozycja 5 GOSKA Szczepan Waldemar: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KOWALCZYK Dariusz Anatol: pozycja 1 KOZIARSKI Bogumił: pozycja 2 JAGIEŁŁO Agnieszka: pozycja 3 PICHOLA Natalia Milena: pozycja 4 STAROŃSKA Wioletta Jolanta: pozycja 5 SKONECZNY Tadeusz: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: JÓŹWIK Andrzej: pozycja 1 TOKARSKA Elżbieta Gabriela: pozycja 2 PECYNA Maria: pozycja 3 BEDNAREK Kacper: pozycja 4 TRZONEK Karolina: pozycja 5 JANOWSKI Andrzej: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO: BERNACIAK Marcin: pozycja 1 DEREŃ Mateusz Marcin: pozycja 2 PASIK Justyna: pozycja 3 PICHOLA Alina Barbara: pozycja 4 SYPKA Patrycja Magdalena: pozycja 5 GOGÓL Krzysztof: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM: KAGANKIEWICZ Piotr Waldemar: pozycja 1 PAKUŁA Roman: pozycja 2 KAŹMIERSKA Katarzyna: pozycja 3 RADZIMIERSKA Ewa Maria: pozycja 4 MINIAK Mirosław: pozycja 5 CYNIAK Małgorzata: pozycja 6



Kandydatem do rady powiatu może zostać każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, posiada prawo wybierania do tej rady powiatu i stale zamieszkuje na obszarze tego powiatu. Liczba radnych w danym powiecie zależy od liczby jego mieszkańców. Minimalnie może to być 15 radnych, zaś maksymalnie 29. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i z jednej listy. Zobacz wszystkie listy z nazwiskami kandydatów.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

