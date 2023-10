Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Ujazd

adres: Rokicińska 6, 97-225 Ujazd numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Kościelna 24, 97-225 Ujazd numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Buków 6, 97-225 Buków numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Osiedle Niewiadów numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Olszowa 11A, 97-225 Olszowa numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Zaosie 34A, 97-225 Zaosie numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Skrzynki 69, 97-225 Skrzynki numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Wspólna 4, 97-225 Sangrodz numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Przesiadłów 31, 97-225 Przesiadłów numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Poradnik wyborcy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Kiedy i w jakich godzinach można zagłosować?

Wybory parlamentarne odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. W przypadku Sejmu głosujemy na posłów, w wybierając ich z list kandydatów w wielomandatowych okręgach wyborczych. Senatorowie są z kolei wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.