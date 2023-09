Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Stara Błotnica

adres: Stary Kadłub 32, 26-806 Stary Kadłub numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stara Błotnica 49, 26-806 Stara Błotnica numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Kaszów 37, 26-806 Kaszów numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stare Żdżary 15, 26-806 Stare Żdżary numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Pierzchnia 11, 26-806 Pierzchnia numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stary Gózd 90, 26-806 Stary Gózd numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stare Siekluki 78, 26-806 Stare Siekluki numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stary Kadłubek 44, 26-806 Stary Kadłubek numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stary Kobylnik 39, 26-806 Stary Kobylnik numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Czy można głosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania?

W czasie wyborów możemy nie przebywać w miejscu swojego zameldowania. Dla osób, które mieszkają pod innym adresem, wypoczywają poza swoją miejscowością czy też przebywają w szpitalu czy więzieniu przygotowano odpowiednie procedury.

Każdy, kto mieszka poza miejscem zameldowania, powinien złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Można to zrobić przez internet, korzystając z profilu zaufanego lub w urzędzie. Do złożenia wniosku przez internet potrzebny jest login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy, a także skan lub zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości.

Dla tych, którzy jednorazowo chcą zmienić miejsce głosowania, np. z powodu zaplanowanego wyjazdu, przewidziano wniosek o dopisanie do spisu wyborców.