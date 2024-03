Wszyscy Razem w Tomaszowie prezentują kandydatów i program. Co proponuje Adrian Legęncki, startujący na prezydenta? ZDJĘCIA, WIDEO

- W mojej wizji Tomaszowa kluczowe są: przedsiębiorczość, gospodarka, infrastruktura, sport, opieka i ekologia - mówił podczas konwentu KWW Wszyscy Razem i w pierwszej kolejności skupił się na dochodach budżetowych miasta: - Musimy zwiększyć wpływy z podatków. Nie chodzi o ich podnoszenie, ale zwiększenie co do ilości. Aby to osiągnąć, musimy zapobiec przenoszeniu firm z Tomaszowa do innych miast. Musimy z powrotem przyciągnąć tych, którzy przerejestrowali działalność. Ważnym elementem jest też przyciągnięcie nowych inwestorów i zatrzymanie emigracji młodych tomaszowian - mówił i zapowiedział m. in. utworzenie stanowiska pełnomocnika dla przedsiębiorców.