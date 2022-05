Wraki samochodów zalegają na parkingach i ulicach w całym Tomaszowie Maz. [ZDJĘCIA]

Co robić z wrakami samochodów na ulicach?

Wraki samochodów dość często szpecą ulice i parkingi Tomaszowa, zajmując jednocześnie tak bardzo potrzebne miejsca postojowe. Tymczasem procedura ich usunięcia jest dość skomplikowana i czasochłonna. Strażnicy miejscy reagują zwykle na zgłoszenie mieszkańców czy zarządców drogi lub parkingu. Jeśli na miejscu okazuje się, że samochód zagraża niebezpieczeństwu, bo np. jest rozbity i wyciekają z niego płyny, służby mają możliwość natychmiastowego odholowania go na koszt właściciela, bez konieczności informowania go o tym.

Jeśli jednak samochód nikomu nie zagraża, procedura się komplikuje, bo należy ustalić właściciela, powiadomić go, by usunął samochód. Jeśli mimo kolejnych pism, samochód nadal stoi, służby mają prawo go odholować na koszt właściciela. Jeśli po upływie czasu właściciel nie zgłosi się po samochód, przechodzi on na własność samorządu. Zwykle jest złomowany, a rachunek również trafia do właściciela.