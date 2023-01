WOŚP w Tomaszowie 2023 - PROGRAM. Co będzie się działo podczas finału? Najważniejsze aukcje

14.00 – start, powitanie, zaprezentowanie programu

14.15 – przedstawienie organizatora PZN, omówienie atrakcji

14.30 – występ ON – Sławomir Klawinowski, Mieczysław Kincel

14.45 – występy dzieci i młodzieży z grupy „WOKALNI” z MCK

15.00 – informacje o WOŚP, AUKCJE

15.15 – występ Sebastiana Zysa „SEBII” – disco-polo

15.45 – występ ON – Sławomir Klawinowski, AUKCJE

16.00 – prezentacja zespołu tanecznego dziewcząt (11-13 lat) „Cyrk Motyli” Ujazd

16.15 – występy dzieci i młodzieży z grupy „WOKALNI” z MCK

16.45 – występ ON – Sławomir Klawinowski, AUKCJE

17.00 – koncert zespoły „KAZZU”

18.00 – występ ON – Sławomir Klawinowski, AUKCJE

18.15 – recital Mieczysława Kincela

18.45 – występ ON – Sławomir Klawinowski, AUKCJE

19.00 – zakończenie pierwszego dnia Finału